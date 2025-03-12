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兆豐金法說會／52萬股東注意！今年股利發放將以現金股息為主
兆豐金控（2886）12日下午召開2024年第4季法說會，法人關切兆豐金控股利政策，對此兆豐金總經理蕭玉美指出，兆豐金控股利政策維持穩健，各子公司資本充足，今年股利配發會以現金股息為主。
蕭玉美指出，兆豐金股利政策會考量各子公司資本需求、營運，並兼顧股東權益，目前兆豐金子公司資本充足，因此股利會以配發現金股息為主。
兆豐金法說會公布2024年全年稅後純益為新台幣347.66億元，年成長率為5%，每股稅後純益（EPS）為2.35元。
不過，蕭玉美並未說明股利配發率，去年兆豐金分派2023年盈餘配發每股股利1.8元，配發率不到八成，是八年來新低，因此今年能否再回升拉高配發率，股東關注。
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