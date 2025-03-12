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長虹去年底迎交屋潮！單季大賺半個股本 2024年EPS 7.85元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

長虹（5534）去年第4季營運大爆發，在完工交屋下，單季就賺逾半個股本。長虹12日發布2024年財報，2024年第4季稅後純益14.88億元，年增9.7%，每股稅後純益（EPS）5.13元；2024年稅後純益22.77億元，每股稅後純益7.85元。

長虹去年受惠台中「長虹天擎」、台北市「長虹詠吉」、都更案、台北市信義區「松德長虹」、新店「央泱長虹」個案交屋入帳，且多數個案集中在年底交屋，推升第4季營運來到全年高點，合計完工量達百億元。另外，長虹指出，今、明年預計也有近300億元案量完工，營運動能無虞。

長虹指出，目前手握約22筆個案，儲備案量達1,500億元，其中住宅、商辦各占約五成，已取得建照個案達11筆，未來動能無虞，此外，未來購地也會持續瞄準北台灣住宅用地。

財報 長虹

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