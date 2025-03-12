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萬海配息3.5元、連獲利的一半再一半都不到 股價大跌逾4%

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

萬海航運（2615）董事會通過2024年擬盈餘配發每股現金股利3.5元，為長期競爭力保留多一點盈餘，進一步擴大營運競爭力，但萬海去年每股大賺16.89元，以3.5元股利來看，配發率僅20.7%，許多網民直呼小氣，萬海12日跳空下跌逾4%，回測季線大關。

萬海2024年累計全年合併營收為1,617.99億元，年增61.44%，稅後純益474.09億元，前一年度是虧損的窘境，EPS為16.89元，獲利創史上第三高。

儘管去年EPS達16.89元，但萬海考量公司一直不斷擴大營運，長期資本支出增加，為因應未來景氣變化，董事會預計配發現金股利3.5元，以11日收盤價85.7元計算，現金殖利率4%。

股利消息一出遭網友直呼小氣，也有網友表示「這種配法是不看好下半年？」、「不要太不滿」、「搞不好是要留下來買船」、「一半再一半都不到」。

萬海目前訂造的船舶分在2026-2030年公司預計接收新造船共30艘，預計交易以匯率32.9計算，約新台幣1,104.4億元到1,423.3億元。

展望2025年上半年，市場持續受美國關稅政策不確定性、俄烏及中東地緣政治與紅海通行仍有風險等因素影響。此外，各國貿易政策不確定性，持續影響各國及區域間的進出口狀況。萬海將實時檢視個別市場需求變化來因應調整航線及船舶布局，以優化公司經營成果。

萬海12日以82.2元跳空開低，一度下跌逾5%，回測季線大關，盤中跌幅超過4%。

股利 萬海

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