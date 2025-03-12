榮運減資盤中股價勁揚7% 萬海低配息湧失望性賣壓

長榮國際儲運11日決議現金減資50%，每股將退還股東新台幣5元現金，激勵今天股價漲逾7%，大股東長榮估逾21億元現金入帳；而萬海則因為配息率僅20%，早盤湧失望性賣壓，股價挫逾5%。

榮運董事會決議辦理現金減資50%，減資幅度為50%，減資金額約53.36億元，銷除股份約5.336億股，每股將退還股東現金5元，減資後實收資本額約53.36億元。

值得注意的是，榮運目前最大股東為長榮海運，長榮海運持有榮運43萬691張、持股40.36%，榮運減資後，預估長榮海運將進帳約21.5億元，也帶旺長榮今天股價走揚。

此外，萬海航運2024年度財報與股利出爐，全年合併營收1617.99億元，年增61.44%，歸屬母公司稅後淨利474.09億元，每股盈餘（EPS）為16.89元，營收、獲利均創史上第3高。

不過，萬海2024年度只預計配發現金股利3.5元，配息率僅20.7%，早盤股價也因失望性賣壓湧現，股價挫約5.5%，下探81元。

萬海說明，股利配發是考量長期營運及資本支出，確保永續經營，並因應未來景氣變化，提升萬海未來經營競爭能力。

展望2025年上半年，萬海強調，市場續受美國關稅政策不確定性、俄烏及中東地緣政治與紅海通行仍有風險等因素影響，各國貿易政策不確定性影響區域間的進出口狀況，將實時檢視個別市場需求變化，調整航線及船舶布局因應。