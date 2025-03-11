台中建商公布財報 富華新 EPS 6.15元暫居中部營建股獲利王

中部多家上市櫃建商11日公布財報，其中富華新（3056）去年稅後淨利21.88億元、年增612.7%，每股稅後純益6.15元，暫居中部營建股獲利王；董事會通過每股擬配發5.5元股利，其中2元現金股利、3.5元盈餘轉增資配股。

大城地產（6171）去年稅後淨利5.72億元，每股稅後純益5.73元，董事會通過每股擬配發2.5元現金股利。富旺國際（6219）去年稅後淨利6.05億元，每股稅後純益5.08元，董事會通過每股擬配發1.2元股利，其中現金股利0.7元、盈餘轉增資配股0.5元。

櫻花建（2539）去年合併營收90.18億元，稅後淨利28.30億元，每股稅後純益2.85元，董事會通過每股擬配發2.5元股利，其中現金股利0.5元，盈餘轉增資配股2元。

富華新去年合併營收127.5億元、年增737.8%，主要因為總銷達159億元的造鎮案「心之所向」完工交屋挹注；隨著「心之所向持續交屋認列，今年前二月合併營收31.52億元、年增16,722.8%，創同期歷史次高。

而銷售中的水湳「之序」預售案，銷售率也已過半，將是2027年的主要營收來源。

富華新今年推案積極，將推出台中水湳經貿園區「文商15」、「文商53」及北屯區太原路新案，總銷合計約175億元；櫻花建今年預計在台中、彰化推出五個新建案，總銷達180.3億元。

櫻花建董事長陳世英表示，今年房市在政府政策打炒房影響下，將造成交易萎縮及房價盤整，唯獨首購族受影響較小，而櫻花建始終聚焦首購產品，未來也會持續購地推出這類產品。