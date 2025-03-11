亞泥財報／去年賺128億元、EPS 3.86元 將配息2.2元

亞泥（1102）11日召開董事會，通過2024年度財報及盈餘分派案，並強調多角化經營和轉投資策略上的成效。公司去年全年稅後淨利128.9億元，年增18%，每股稅後純益（EPS）達3.86元；亞泥董事會決議擬配發每股現金股利2.2元，依11日收盤價44.15元計，現金殖利率為5%。

亞泥自上市以來，已連續63年獲利，不但自1984年起連續40年發放股利，近七年的淨利更是年年破百億，這在台灣水泥業乃至整體上市公司中，都是相當不容易的穩健經營紀錄。

法人分析，面對國際環境變遷及產業競爭，亞泥成功發揮多角化經營優勢，去年獲利成長動能主要來自預拌混凝土、電力事業表現亮眼，包括亞東預拌公司、嘉惠電力等為公司帶來強勁的營收增長；轉投資事業如遠傳、遠東新及其他海內外財務與策略投資項目同樣是重要支柱，在市場波動中平衡風險，增強亞泥營運的多樣性與靈活性。

亞泥長期關注環境永續，積極響應全球減碳趨勢。公司已訂定明確的淨零路徑，不但是我國水泥業界唯一每年實現SBTi承諾的企業，更於2024年超前達到2025年近程目標；旗下所有水泥產品已全數取得碳足跡查證，成為全國第一家完整涵蓋所有產品類型碳足跡查證的水泥企業。其中，亞泥生產的低碳水泥，更創下國內水泥產品最低碳足跡紀錄。此外，亞泥推動循環經濟，強化資源再利用效能，並持續提升 ESG（環境、社會、治理）表現，獲得市場與國際機構的高度肯定。

亞泥將繼續以「穩健經營、永續發展」為核心理念，推動高效能綠色製造，並利用創新科技提升競爭力，強化韌性。展望未來，亞泥將深化多角化經營及轉投資布局，進一步優化資本配置與風險管理，為股東創造更具長期價值的回報。隨著全球市場日益融合，亞泥也將積極拓展國際市場，致力於成為全球水泥產業的領導者。