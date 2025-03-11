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世紀鋼攻水下基礎訂單

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

世紀鋼（9958）昨（11）日法說會，表明將積極參與台灣各風場專案，同時持續耕耘傳統鋼構工程，因應趨勢、除持續精進固定式水下基礎製程外，發展浮動式水下基礎，大力拓展海外業務、成為頂尖水下基礎製造商。

法人分析，世紀鋼去年獲利翻倍成長，今年持續大幅增長，由於國內以及亞太地區水下基礎訂單商機龐大，世紀鋼中長期成長態勢不變，看好未來評價提升。

根據世界風能協會（GWEC）預估，2024至2033年亞太地區離岸風電裝置量年複合成長率達24%，至2033年將達30.5GW，除中國大陸外，台灣、日本、韓國、澳洲、越南、印度將為主要成長市場。

隨著離岸風電裝置量提升，水下基礎需求同步增加，市場供需緊俏，對世紀鋼有利。

世紀鋼 離岸風電

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