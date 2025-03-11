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榮運減資配息 每股發6.3元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

榮運（2607）昨（11）日召開重大訊息，為調整資本結構及提升股東權益，董事會決議進行現金減資，減資幅度為50%，每股將退還股東現金5元，減資後實收資本額53.366億元，每股淨值提升到56.64元，以昨日收盤價30.1元計算，新股上市價格為50.2元。

榮運現金減資，長榮海運為持有榮運達40.36%為最大股東，2025年榮運減資完成後，長榮海運將收到現金21億元。榮運昨日收盤價30.1元，0.35元。

榮運昨天也公布2024年合併營收為212.47億元，稅後純益為27.77億元，每股純益（EPS）為2.6元，董事會決議擬配發每股1.3元現金股利，配發率為50%，以昨收盤價30.1元計，現金殖利率約4.3%。

董事會通過辦理現金減資，減資幅度為50%，減資金額 53.36億元，銷除股份約5.336億股，每股將退還股東現金新台幣5元，減資後實收資本額53.366億元。

榮運總經理林振芳表示，本次現金減資案將提請股東常會決議通過，並於陳請主管機關核准後,訂定減資基準日。

減資 股東

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