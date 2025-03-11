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中保科2024年 EPS 6.42元 配5.2元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

中保科（9917）昨（11）日召開董事會通過2024年財報，全年稅後純益為28.45億元，創歷史新高，年增4.2%，每股純益6.42元。董事會決議通過每股配發現金股利5.2元，配發率80%，以昨天收盤價121.5元計算，殖利率為4.2%。

中保科2024年合併營收為178.59億元，年增4.6%，營業利益為28.66億元，年增8.55%。中保科表示，去年核心業務系統保全的電子收入達76.99億元，較前一年成長7.2%，主要是團隊積極提供客戶附加價值應用，展現公司在科技領域的持續創新與市場擴展的努力。

另外，在運鈔收入、餐飲服務收入等業務方面也是表現亮眼。中保科強調，將持續提升營運效能，為股東創造長期價值。

展望2025年，中保科指出，今年將全力瞄準智慧城市、健康照護及智慧樓管等三大商機；2025年旺年會主題為「AI 無限+創新大未來」，隨著業務面擴大，將進一步推升2025年營收、獲利再挑戰史上新高。

中保科將於本月登場的2025年智慧城市展，同步於台北、高雄兩地展出2025年最創新的AI應用，展覽以「Smart City All in One」為主題，帶領參觀者深度探索六大亮點應用，呈現台灣首款虛擬警衛、AI無人機群應用、AI智慧樓管、AI智慧照護、AI智慧停車及資安解決方案等，展現中保科在AI與智慧城市場景應用整合實力。

AI 中保科

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