瑞智財報／去年稅後純益10.07億元創近六年新高 每股賺2.02元

空壓機大廠瑞智（4532）11日公告2024年營運成果，全年稅後純益10.07億元，為近六年來高點，年增34.08%，每股賺2.02元。展望2025年，瑞智將挑戰出貨2300萬台新高目標，並瞄準印度市場成長潛力，攜手大金加速拓展及佈局，法人表示，瑞智未來的業績表現值得期待。

進一步來看，瑞智去年第4季稅後純益2.83億元，季增91.21 % ，年增68.46%，每股賺0.57元。瑞智並公告2024年度盈餘每股擬發現金股利1.5元，配發率74.25%，以11日收盤價29.1元計算，殖利率約5.1%。

展望2025年，法人表示，瑞智第一季出貨估620萬台以上，較去年同期出貨500萬台，成長幅度至少2成。此外，瑞智看好印度的人口紅利和經濟增長將提升空調的滲透率，與印度大金合資設廠將在今年下半年將開始生產，目標達成年產200萬台，相當看好其後市成長動能。