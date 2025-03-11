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中保科財報／2024年EPS 6.42元 每股配發現金股利5.2元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

中保科（9917）11日召開董事會，2024年每股盈餘（EPS）為6.42元，會中決議通過每股配發現金股利5.2元，現金股息殖利率為4.2%，配發率80%。

中保科會中通過2024年合併營收為178.59億元，較112年同期的170.74億元，成長幅度達4.6%，營業利益為28.66億元，成長8.55%，稅前淨利更創下新高，達35.04億元，成長9.79%。

中保科表示，在核心業務系統保全的電子收入達76.99億元，較112年同期成長7.20%，主要是團隊積極提供客戶附加價值應用，顯示公司在科技領域的持續創新與市場擴展。另外運鈔收入、 餐飲服務收入表現亮眼，公司也將持續提升營運效能，為股東創造長期價值。

展望未來，中保科將繼續深耕核心業務，並積極拓展AI智慧城市技術領域，以維持長期穩健的成長動能。

中保科也將於2025智慧城市展上，同步於台北、高雄兩地共同展出2025年最創新的AI應用，展覽以「Smart City All in One」為主題，帶領參觀者深度探索六大亮點應用，呈現台灣首款虛擬警衛、AI無人機群應用、AI智慧樓管、AI智慧照護、AI智慧停車及資安解決方案等，展現中保科在AI與智慧城市場景應用的強大整合實力！

AI 中保科

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