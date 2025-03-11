達麗財報／2024年賺半個股本 今年完工量達百億元

達麗（6177）11日發布財報，2024年稅後純益21.49億元，年增3.9％，獲利創下歷史新高，每股稅後純益（EPS）5.01元，股東會召開日期為6月12日。

達麗今日同步公告，以約7.25億元取得台南市歸仁區武東段土地，基地面積約1,353.19坪，交易人為自然人。

達麗去年有兩大案完工入帳，完工量約115.5億元，推升營運繳出亮眼成績單，達麗指出，今年預計也有兩大案可完工，包括達麗天蒔與達麗世界仁，合計完工量逾120億元，2026年則有四大案可完工交屋，完工量達205億元，2027年完工量約138億元，2028年完工量則有約275億元。

達麗表示，目前公司在手土地庫存量達2.2萬坪以上，推案能見度可達10年，未來目標每年推出200億元的案量。至於央行打房後，是否影響到市場買氣，達麗認為，雖然買氣有下滑，不過多數客戶都是在觀望，且營建成本居高不下，房價要大幅下修有難度，預期市場適應一陣子後，大家發現房價降不下來，剛性買盤就會陸續歸隊。

展望未來，達麗指出，今年預期會是「量縮價穩」格局，未來公司仍將持續積極布建全台建案，並朝多元化開發模式，推案也會以首購換屋、剛性需求的中小坪數規劃及軌道產業經濟相關區域為主，整體而言，對市場是審慎樂觀看待。