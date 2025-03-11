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川飛遭泰商EA財務危機拖累 去年每股虧6.13元

中央社／ 新竹11日電

川飛今天表示，受泰國企業EA（Energy Absolute）發生財務危機波及，2024年稅後淨損達新台幣2.45億元，每股虧損6.13元。

川飛今天召開重大訊息說明會，會計主管黃耀德說明2024年財務報告由盈轉虧事宜，稅後淨損2.45億元，每股虧損6.13元。

黃耀德表示，客戶合碩科技通知，EA子公司有量科技的轉投資Amita Technology （Thailand）應於2024年8月7日至2024年11月20日給付合碩貨款1098萬9216美元，至2024年底止皆未支付給合碩，致合碩無法順利償還貨款。

黃耀德說，川飛依IFRS 9對逾期應收帳款進行預期信用減損損失的評估，針對合碩的應收帳款提列備抵損失新台幣2.82億元，並經會計師查核後提報董事會通過。

他指出，EA於2024年7月12日遭泰國證券交易委員會指控董事長兼執行長雲惟傑（Somphote Ahunai）、財務長Amorn Sapthaweekul及另一關係人PhornlertTecharattanopas，在2013年至2015年間利用子公司從海外為EA集團購置太陽能設備與相關軟體，從中獲利高達35億泰銖，涉嫌損害EA及子公司利益的詐欺行為。

黃耀德表示，雲惟傑於2024年7月14日辭去董事長及執行長職務，TRIS Rating（S&P Global策略夥伴）也將EA信用評等降至垃圾等級BBB+，EA原定7月募集55億泰銖債券以償還8月及9月到期債券的計畫被迫停止，EA召開債權人會議將原8月及9月到期的55億泰銖債券償還日期延至2025年5月31日。

黃耀德指出，EA 2024年虧損46.30億泰銖，每股虧損1泰銖。EA已於2025年1月27日現金增資發行新股募集74.26億泰銖，增資新股於2025年1月30日掛牌上市，EA股東臨時會於2025年1月31日通過在價格不低於80億泰銖情形下處EA Solar Phitsanulok CompanyLimited （ESP）太陽能電廠資產，現階段EA的財務危機已有舒緩，未來合碩及川飛應收帳款尚有收回的希望。

黃耀德說，川飛除進行風險管控及持續追蹤合碩催收Amita帳款的進度外，川飛已對合碩及其負責人及負責人配偶進行聲請民事裁定本票強制執行的法律動作，藉此督促合碩加強對Amita帳款催收，以期早日收回對合碩的應收帳款。

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