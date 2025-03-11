信義法說會／短期房價不太會大跌 上半年「盤整」格局

信義（9940）11日舉行2024年第4季法說會；信義房屋表示，去年上半年房市在股市熱絡、新青安貸款專案的助攻下，房市成交量大增27%，反觀下半年在央行祭出第七波信用管制政策，加大銀行核貸難度，買房態度漸趨保守，成交件數受到壓抑；房市2024年度呈現「上熱下冷」格局，國內移轉棟數達到35萬棟，年增率達14.19%。

展望2025年，信義房屋分析，銀行房貸雖不若前一年度緊俏，但低利率時代已然過去，只有新青安、首購族房貸條件較不受影響，購屋自住的剛需將回歸成為主流。

信義房屋指出，由於2025年可能首度迎來大量交屋潮，供給量可能增加，但整體房價可能短期內不太會大跌，一、二手住宅市場的近期交易量可能仍會受政府房市政策鬆緊度波動而進入盤整期。

商用不動產而言，買氣仍會維持一定的程度；信義房屋表示，今年在看似大環境不佳的狀況下，將致力於發揮直營品牌優勢，發揮房地產科技功能以提升效率，積極完成客戶的家業夢想。

信義房屋2024年合併營收為127.82億元，合併淨利18.07億元，其中歸屬本公司業主淨利17.84億元，每股盈餘2.42元，預計發放每股現金股利1.8元，配發率約74.4%，將提請2025年5月21日股東常會承認；依今日收盤價30.05元計算，現金殖利率約6%

信義房屋指出，2024年合併營收年減14.23億元而減少10.02%，但其主要是受到信義開發在2023年有「信義嘉和」案交屋認列營收19.11億元，2024年則遇到交屋空窗期，以致銷貨收入明顯減少。

反觀仲介事業方面，2024年各事業單位營收普遍均呈現成長態勢，勞務收入年增11.20億元，年增9.71%，其中信義房屋雖然受市場影響，交易量略有下降，但因單件業績成長，收入仍維持穩定，小幅成長7.91%，其中，代銷事業受惠於新青安房貸政策推動，符合剛性需求的個案表現良好，帶動營收顯著成長。

從營運方面來看，2024年信義房屋在國內仲介體系，由於把握「新青安」帶動的購屋潮，積極針對客群精準銷售，亦發揮品牌影響力，致力於協助客戶解決房貸問題，才能逆勢增長。

海外仲介體系部分，集團以日本信義表現最亮眼，不僅把握日幣貶值趨勢，加上抓緊近年赴日置產熱潮，讓日本信義帶看量與成交量大幅攀升。

信義房屋表示，在央行強力的選擇性信用管制政策下，2024年銀行房貸額度緊縮、利率條件也增加不少，使得房市熱度受到明顯抑制。