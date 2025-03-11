川飛被EA拖累 2024年盈轉虧

川飛（1516）11召開重大訊息記者會，說明公司113年度財務報告盈轉虧，淨損2.45億元，每股虧損6.13元。虧損主要因客戶合碩公司無法償還公司貸款，公司依IFRS 9對逾期應收帳款進行預期信用減損損失之評估，針對合碩公司之應收帳款提列2.82億元之備抵損，並經會計師查核後提報董事會通過。

川飛公司指出，依據合碩公司表示，有量科技（5233），為泰國上市公司EA(Energy Absolute)之子公司100%轉投資之孫公司Amita Technology (Thailand)，應於2024/8/7 至2024/11/20給付合碩公司之貨款10,989,216美元，迄2024年底止皆未支付給合碩公司，致合碩公司無法順利償還本公司貨款。

EA於2024/7/12遭泰國證券交易委員會指控董事長兼執行長雲惟傑(Somphote Ahunai )、財務長Amorn Sapthaweekul及另一關係人Phornlert Techarattanopas，在2013年至2015年間利用兩子公司從海外為EA集團購置太陽能設備與相關軟體，從中獲利金額高達35億泰銖，涉嫌損害EA及子公司利益之詐欺行為。影響所及，不但雲惟傑於2024/7/14辭去董事長及執行長職務，TRIS Rating (S&P Global策略夥伴) 也將EA信用評等降至垃圾等級BBB+，EA原定7月募集55億泰銖債券以償還8月及9月到期債券之計畫被迫停止，EA召開債權人會議將原8月及9月到期之55億泰銖債券之償還日期延至2025/5/31。除此之外，有量科技主辦及協辦輔導推薦證券商於113/7/29全數辭任，有量科技自113/8/14起終止該公司股票在興櫃股票櫃檯買賣。

EA財報顯示，2024年前三季獲利18.52億泰銖，每股EPS為0.5元泰銖(EA股票面額為 每股0.1泰銖)；2024年全年度財報為虧損46.30億泰銖，每股EPS為(1.0)元泰銖。

川飛113年前三季獲利1,375萬元，每股盈餘為0.35元；113年全年度財報則為虧損2億4521萬元，每股盈餘為(6.13)元。因本公司受到EA發生財務危機之間接波及， 故獲利情況與EA雷同，皆為前三季獲利而第四季提列鉅額虧損。