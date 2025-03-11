榮運瘦身現金減資5成 退回股東每股現金5元

長榮儲運國際重大訊息記者會11日宣布進行現金減資，為調整資本結構及提升股東權益，今日召開董事會決議辦理現金減資，減資幅度為50%，減資金額53.36億元，銷除股份約5.336億股，每股將退還股東現金新台幣5元，減資後實收資本額53.366億元。

榮運（2607）總經理林振芳表示，本次現金減資案將提請股東常會決議通過，並於陳請主管機關核准後，訂定減資基準日及減資換發股票基準日等相關作業事宜，截至2024年12月31日止榮運的保留盈餘達150.48億元，可運用資金上升至41.38 億元，負債比率將下降為17.89%，現金減資後對於公司榮運財務結構更健全且手上的資金充足，也能將獲利反應在EPS及每股淨值。

在保留盈餘及可運用資金充足的前提下，辦理現金減資退還股東股款可減少公司流通在外股數，在EPS及淨值提升下，將反應在股東權益報酬率。