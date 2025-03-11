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亞力訂單量維持百億元 今年積極爭取半導體赴海外設廠訂單

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

亞力（1514）11日受邀參加2025元大證券第1季投資論壇，亞力指出，目前在手訂單維持百億元，今年將持續積極爭取台電訂單以及來半導體客戶赴海外設廠的訂單，另外，由於先前已取得竹園靜態同步補償器（STATCOM）統包變電所訂單已有不錯的實績，今年力拚至少也能拿下2所STATCOM的訂單。

訂單方面，亞力指出，目前在配電(饋線)自動化開關產品開發成功，預計未來每年可取得台電及東南亞約10億以上訂單，而變壓器二廠新建完工後，每年預計可取得改良型及亭置式變壓器約10~15億訂單，此外，來尚有8所STATCOM、總金額約為200億市場需求，這部分也會積極爭取。

值得一提的是，在AI科技爆發，亞力積極抓準相關訂單，亞力指出，在IDC機房電力設備上，亞力的強項是高低壓配電盤、模塑型/非晶質變壓器，近年每年貢獻約2~3億營業額，未來因應國內外AI及大數據應用之市場需求，將有爆發性成長。

軌道工程方面，亞力指出，近年已取得台鐵嘉義高架化、台南地下化、花東複線化，其中亞力占約10億元訂單及未來台鐵第三代CTC(行控中心) 、全台智慧變電所等新建置，對公司業績均有龐大的潛在商機。

針對去年前三季毛利率顯著提升，亞力指出，第一，自製產品比率提高，工程出貨佔比較去年同期下降；第二，電機器材在楊梅廠新大樓擴建之後，陸續增添新設備，改善製程提高附加價值，故毛利逐漸提高；第三，配電盤出貨至電廠比例提高，因電廠所需之配電盤設計及製造較為複雜，故毛利率較一般配電盤略高。

海外市場方面，亞力指出，美國基礎建設商機對於重電設備有龐大汰舊換新之需求，會積極掌握商機，另，除強化國外現有經銷體系包括歐美、東南亞、南非外，會針對東南亞等新興市場崛起，將成長經驗及具競爭優勢之產品及技術，如電力開關器材、模塑型變壓器、太陽光電變流器/微電網儲能設備、電動大巴/電動車/軌道車輛用充電器及系統整合技術，透過當地經銷代理或策略聯盟方式快速移轉創造商機。

展望未來，亞力指出，今年市場動能強勁，除了美國拜登兆元基建計畫所帶來的重電商機外，像日本、新加坡也有很好的接單機會， 另，AI科技爆發下，其AI資料中心高速度、高效率的運算需要更龐大的電能予以支撐，所以可見的未來，在電能的供應、傳輸皆需要更多變電所的GIS及變壓器予以保護及變壓，這些現象應會給重電業帶來另一波的商機。

AI 太陽光電 東南亞

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