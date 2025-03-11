萬海配發現金股利3.5元 現金殖利率4%

萬海（2615）董事會通過2024年擬議每股盈餘配發現金股利3.5元，以11日收盤價85.7元計算，現金殖利率4%，為長期競爭力保留多一點盈餘進一步擴大營運競爭力，配發率為20.7%。

萬海2024年累計全年合併營收為1,617.99億元，年增61.44%，稅後純益474.09億元，前一年度是虧損的窘境，EPS為16.89元；萬海表示，主要是因為市場持續各種不確定性影響，例如美國關稅政策不確定性、俄烏及中東地緣政治與紅海通行仍有風險等因素影響。

再加上考量公司永續競爭力，一直不斷的擴大營運，長期資本支出增加，並因應未來景氣變化，提昇萬海未來經營競爭能力，本年度預計配發現金股利3.5元。