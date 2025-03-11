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南亞去年每股賺0.42元擬配息0.7元 配發率166%

中央社／ 台北11日電

南亞股利政策出爐，去年每股純益0.42元，董事會今天決議動用未分配盈餘，每股擬超額配發現金股利0.7元，配發率達166%。

南亞2024年營收新台幣2596.08億元，與2023年幾乎持平；稅後純益33.4億元，比起2023年衰退約47%，但在台塑四寶中已是最抗跌的。

南亞回顧去年經營環境，通膨與高利息逐步緩解，各產品消費需求回溫，加上AI發展帶動供應鏈持續成長，公司包括電子材料、化工、聚酯、塑膠加工產品等大部分產品，營運都比2023年好轉。不過美中貿易糾紛、地緣政治衝突、中國大陸房產問題等不利因素，限制復甦力道，加上認列台塑化等轉投資收益顯著減少，使整體獲利衰退。

展望2025年，南亞董事長吳嘉昭分析，中國2月製造業PMI（採購經理人指數）為50.2，細項指標中，生產、新訂單等回升，且原材料進口價格上揚，帶動出廠價格指標向上。隨中國政府延續「穩增長」基調，強化提振內需，進而改善物價、工業產能等長期結構問題，有助經濟復甦。

但他提及，全球籠罩在美國總統川普的關稅大戰中，觸角也逐漸擴及非經濟領域，加上地緣政治等不確定性因素提高，將使得全球商業活動趨於謹慎，恐影響景氣復甦動能。

南亞

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