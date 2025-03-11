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鮮活果汁EPS 8.56元 配發現金股利每股4.7元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

鮮活果汁-KY（1256）2024年全年合併營收40.02億元，年減率13.60%，因中國大陸內需消費降級、新茶飲市場價格競爭，使營業利益3.73億元、稅後純益2.97億元，年減38%，每股稅後盈餘（EPS）為8.56元。

該公司董事會通過2024年度盈餘分配案，將配發現金股利每股4.7元，配發率為54.91％；以鮮活11日收盤參考價140.5元計，現金殖利率為3.35％。

展望2025年年，鮮活將進一步聚焦於成本控管與提高供應鏈效率，維持市場競爭優勢，待整體消費力回升，公司將充分發揮規模經濟效益與營運效率優化的綜效，持續穩健經營。

鮮活-KY憑藉擁有昆山、天津、廣東與廣西四座廠合計年產能15.5萬噸優勢，並透過成本控管與提高供應鏈效率，維持市場競爭優勢，待整體消費力逐漸回升，公司將充分發揮規模經濟效益與營運效率優化的綜效，持續穩健經營。

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