復盛應用以14.81億元收購伯鑫51%股權 跨入手工具產業

復盛應用（6670）11日宣布將透過公開收購方式，投資取得專業手工具廠伯鑫工具（6904）51%股權；本次每股收購價格為157元，計畫收購普通股9,435仟股，總金額為14.81億餘元，收購期間為2025年3月12日至3月31日。

復盛應用表示，該集團成立至今逾70年，2024年營收約283億元，憑藉精密鑄造鍛造、MIM等金屬與碳纖成型技術以及優異紮實之生產製造管理，成為全球最大之高爾夫球具代工廠；近年來透過本業創造之產業聲望與財務資源，配合併購投資管理專業，陸續跨入其他運動裝配及航太車用領域，並取得良好之綜效及投資回報，也為公司帶來更多元化之成長動能。

而伯鑫工具為一上櫃公司，公司成立至今逾40年，2024年營收約9億元，為亞洲最大、全球前三大之工業級活動扳手廠，客戶多為美歐日本之知名品牌，產品應用於水電、機械、基建、車用及航太產業，為台灣少數掛牌之手工具業者，是一家具高度自主研發設計能力、高毛利率之ODM廠商。

創辦人家族亦為經營團隊主要成員，在業界夙負聲望，產業經驗豐富，與業界關係良好，近來在客戶、產品開發與自動化導入頗具成效，為一優質之高端手工具企業。

台灣手工具年產值超過台幣1,000億元，為全球前三大手工具出口國，中高階手工具市占率更是世界第一，廠商多為中小企業，但有不少特定手工具之隱形冠軍；近年來受到大陸同業競爭、地緣政治、人工等問題之影響，業者陸續有海外設廠、導入自動化等需求，惟在資源相對有限下，不易單獨面對上述課題，因此許多同業開始思考如何結合彼此資源來面對挑戰。

本公司因核心製造能力一直以來也有少量生產高階手工具產品，對產業並非完全陌生，數年前亦曾與多家手工具業者洽談策略聯盟之可行性，惟因時機尚未成熟致未能成局。

伯鑫工具創辦人家族深刻理解台灣手工具業界現在與未來所面對的機會與困境，近年來也在尋找更具規模之金屬成品成型業者一起來共襄盛舉；復盛應用在金屬成型領域累積數十年生產經驗，更具大規模量產能力，產品涵蓋高爾夫球桿頭、球棒、航太車用及手工具等，營運據點橫跨台灣、中國大陸、香港、越南、泰國、美國等地，員工人數20,000人，在主客觀條件上都是相當合適之策略聯盟夥伴。

本案本公司有機會透過跨業結合，正式進入手工具產業；此外，雙方計畫以兩家公司共有之「實事求是、精益求精」企業文化為基礎，以復盛應用相對充足之財務實力、跨國生產管理與策略併購資源搭配伯鑫工具在業界之聲望、專業、人脈關係等雄厚基礎，以共贏共榮共利共享之精神，結合國內外策略夥伴，共同整合客戶、供應商及生產管理等資源，進一步強化企業與產業之國際競爭力，也期望為復盛應用建立另一強大之成長動能平台。