貿聯財報／2024年 EPS 為25.41元 創歷史新高

貿聯-KY（3665）11日公布2024年第4季稅後純益15.55億元，再創單季新高。貿聯2024年稅後純益43.96億元，年增89.7%，2024年EPS為25.41元，同創新高，2023年EPS為14.37元。

貿聯表示，EPS再創歷史新高，儘管由於年底季節性因素，2024年第4季毛利率較上一季度略微下降，但產品組合持續往好的方向發展，成本控制穩健。營業費用已連續12季維持在平均約20億元，營業費用率持續低於15%，獲利能力將隨營收成長及持續精實成本提升。

業外收益主要來自匯兌利益，稅率方面，藉由優化融資結構增加稅務減免額度、低稅率地區的獲利占比提升，以及子公司轉虧為盈，有效稅率有所下降。這些結構性轉變將持續改善長期稅率。儘管可轉換公司債仍在持續轉換中，目前已近全數轉換。「我們的成長策略仍持續穩步推進，並樂觀看待成長動能的延續性」。

在新收購案方面，貿聯說，將以2,430萬瑞士法郎的企業價值收購 Alpha Elektrotechnik AG 100% 股權。Alpha 為高速列車及各式軌道交通工具提供高壓電纜解決方案。Alpha最近的財務年度營收為1,110 萬瑞士法郎，是瑞士 Pfiffner集團分拆出來的鐵道車輛事業單位。本次收購預計將於 2025 年第2季度完成，並以全現金交易方式支付。

至於各類產品2024年第4季的營運狀況，首先是工業用業務營收年增4%，其中資本設備年增44%，醫療保健年增 8%，工廠自動化年減21%，能源年增63%。Easys和Cable Connection 將分別自2025年第1季度起，貢獻完整季度營收至資本設備和醫療保健類別。「我們對2025年資本設備的發展保持樂觀，預計其將於今年成為工業用營收中最大的分類。工廠自動化方面已出現觸底跡象，今年以來訂單量已趨於穩定」。

第二，資訊數據產品方面，資通訊業務去年營收年增25%，其中高效能運算（HPC）年增48%，周邊設備則持續下滑，年減18%。受惠於現有客戶和新客戶對高功率和高速資料傳輸方案的需求不斷增長，HPC將持續成為增長最快的產品類別。

第三，車用產品，去年車用業務營收年減26%，其中電動車年減28%。「我們對於此領域的發展保持審慎態度」。

第四，電器產品，營收年增 18%，主要受惠於新產品上市，部分產品將持續於今年推出，並繼續驅動成長動能。