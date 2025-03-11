櫻花財報／去年每股純益5.94元創歷史新高 每股配息4.7元

台灣櫻花（9911）董事會11日通過2024年度財報及盈餘分派案，決議發放每股現金股利4.7元，配息率79%，並訂於4月17日除息。公司已連續17年穩定配息，近9年每股股利皆超過2元，展現長期穩健的股東回饋政策。

儘管通膨與高利率環境影響耐久財消費需求，台灣櫻花2024年營收與獲利仍雙創歷史新高。全年合併營收96億元、年增16.0%，營業利益14.63億元、年增18.9%，稅後淨利達12.92億元、年增20.8%，每股稅後純益5.94元，較去年的4.9元成長21.2%，創歷年新高。

台灣櫻花廚衛電事業受惠於政府節能補助政策與AI智能新品熱銷，營收年增11.26%，品牌力進一步提升，AI智能與節能產品市占率擴大，帶動高端產品銷售占比提升，持續穩居市場龍頭。整體廚房事業營收年增12.8%，新購市場布局深化，新簽建案合約逐年成長，持續推動營收穩健成長。

台灣櫻花新事業布局已初見成效。淨水產品受惠於通路擴張與產品布局帶動成長，最新推出的淨熱飲產品銷售表現亮眼，進一步推動品牌在高端淨水市場的滲透率上升。

此外，家居事業在策略調整與營運模式成熟的帶動下，去年營收突破3億元，年增逾3倍，顯示策略與營運模式調整已見成效。隨著產品競爭力提升與通路布局深化，該項業務具發展潛力，但市場滲透仍在推進階段，未來成長動能值得關注。

展望今年，台灣櫻花說，將持續推動AI廚房技術升級，優化廚衛電產品組合，並積極擴展廚居及家居事業，加速落實「HOME in O.N.E」一站式服務戰略，以滿足多元家庭需求，提升市場滲透率與品牌競爭力。

法人指出，台灣櫻花的兩大核心事業將維持穩定成長，加上淨水產品與家居業務的擴張，全年營收有望持續穩健增長。

根據最新營收公告，台灣櫻花自結2月合併營收8.53億元、年增27.4%，累計前二月合併營收18.40億元，年增15%，再創歷年同期新高。法人預期，這股成長動能將推升第1季營收表現，助力公司持續刷新成長紀錄。