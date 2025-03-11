快訊

菲律賓前總統杜特蒂被捕！反毒戰爭竟濫殺上萬人

傳羅廷瑋施壓醫院耍官威 吳崢秀公文：竟要台大醫院副院長當天報到

才說做好被捕準備！菲律賓前總統杜特蒂從香港返抵馬尼拉遭逮

國際自行車展月底登場 自行車雙雄先暖身上漲

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台北自行車展3月26日開展，自行車經歷整整一年多的庫存去化後，供應鏈表示第1季正值接單旺季，市場轉趨樂觀，11日自行車雙雄無畏大盤重挫，紛紛逆勢上漲，巨大（9921）、美利達（9914）盤中漲幅逾2%，桂盟（5306）平盤。

2025年台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）將於3月26日至29日在台北南港展覽1館及2館盛大登場。自行車產業鏈在新冠疫情期間，迎來了產業爆發期，不過，疫情結束後整體產業需求急轉直下，大量的庫存壓得各大廠家喘不過氣，影響業者開發新車款的進度，在經過超過一年的庫存去化後，今年市場轉趨樂觀，可望在自行車展看到更新的產品與設計。

美利達元月營收受惠遞延出貨認列，推升單月營收達25億元，年增達58.9%。巨大1月份合併營收46.9億元，年減2.2%。

美利達重要電動輔助自行車客戶去年底出貨遞延，在2024年12月17日才開始生產，無法計入去年的營收，但遞延至今年的營收，有效帶動美利達今年的營收表現。

對於2025年展望，巨大認為歐洲、美國與中國大陸三大市場都可望出現成長；美利達則是認為歐洲與美國因為庫存水位已低，新年度可望成長，但大陸市場基期已高，可能會出現衰退，整體情況仍待觀察。

巨大、美利達股價已脫離谷底，呈現多頭走勢，雙雙均守在月線之上。

營收 美利達 自行車

延伸閱讀

自行車雙雄 2月營收熱轉

探索北橫春季活動「挑戰極限 馳騁櫻花海」櫻花勇士浪漫開騎

自行車騎士有福了 玉里車站前將蓋遊客中心增設補給站

還在推點滴架？網推薦這款病童用「自行車」 意外曝台灣護理、病房困境

相關新聞

崇越營收／2月48.4億元、年增29.4% 為歷年同期新高

崇越（5434）2月合併營收達48.4億元，年增29.4%，為歷年同期新高，今年累計營收達103.9億元，年增33.3%...

華城賺爆 2024年 EPS 14.93元 擬發10元股利 訂單看到2028年

全球AI用電需求大爆發，重電業績去年旺、今年可望進入高速成長期，重電族群去年營運躍進，華城昨（10）日公布去年財報稅後純...

望隼2024年 EPS 11.81元 配息5.57元

望隼昨（10）日公告去年財報營收達30.02億元，年增16.71%，稅後純益6.69億元，年增19%，每股純益11.81...

智伸科2024年 EPS 8.29元 將發4.2元

智伸科董事會通過2024年財報稅後純益9.55億元，年增85.3%，每股純益8.29元；擬配發4.2元現金股利，配發率5...

長榮航太2024年 EPS 4.9元 派4.5元

長榮航太昨（10）日董事會通過去年財報稅後純益18.37億元，年增6.25%，每股純益4.9元；董事會通過每股配發現金股...

晶華2024年 EPS 10.57元 派息14.3612元

晶華（2707）昨（10）日召開董事會，通過去年財報，2024年合併營收62.97億元，年減6.92%，稅後純益13.4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。