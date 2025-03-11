國際自行車展月底登場 自行車雙雄先暖身上漲

台北自行車展3月26日開展，自行車經歷整整一年多的庫存去化後，供應鏈表示第1季正值接單旺季，市場轉趨樂觀，11日自行車雙雄無畏大盤重挫，紛紛逆勢上漲，巨大（9921）、美利達（9914）盤中漲幅逾2%，桂盟（5306）平盤。

2025年台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）將於3月26日至29日在台北南港展覽1館及2館盛大登場。自行車產業鏈在新冠疫情期間，迎來了產業爆發期，不過，疫情結束後整體產業需求急轉直下，大量的庫存壓得各大廠家喘不過氣，影響業者開發新車款的進度，在經過超過一年的庫存去化後，今年市場轉趨樂觀，可望在自行車展看到更新的產品與設計。

美利達元月營收受惠遞延出貨認列，推升單月營收達25億元，年增達58.9%。巨大1月份合併營收46.9億元，年減2.2%。

美利達重要電動輔助自行車客戶去年底出貨遞延，在2024年12月17日才開始生產，無法計入去年的營收，但遞延至今年的營收，有效帶動美利達今年的營收表現。

對於2025年展望，巨大認為歐洲、美國與中國大陸三大市場都可望出現成長；美利達則是認為歐洲與美國因為庫存水位已低，新年度可望成長，但大陸市場基期已高，可能會出現衰退，整體情況仍待觀察。

巨大、美利達股價已脫離谷底，呈現多頭走勢，雙雙均守在月線之上。