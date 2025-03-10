順天財報／2024 EPS 2.06元擬配發1.5元 今年推案逾百億

中部品牌建商順天建設（5525）10日公布去年合併財報，合併營收45.16億元，稅後淨利5.92億元、年減12.6%，每股稅後純益2.06元；董事會通過每股擬配發1.5元股利，其中現金股利0.8元、盈餘轉增資配股0.7元。

順天並訂5月29日召開股東常會，除承認去年度決算表冊，討論盈餘轉增資發行新股案之外，也將全面改選董事。

面對房市景氣反轉，順天仍預計在今年推出百億案量，總經理林丙申稍早表示，由於公司今年土地開發布局落在台中市第13、14期重劃區，推案鎖定自住、換屋族為主，今年將沒有首購產品。

據了解，順天建設今年全年推案金額將達118億元，其中位於13期昌明段新案「Mr.L」已開案，總銷達40億元，開價75萬元以上，並站上8字頭，目前銷售順利，成為區域房市指標。

順天表示，此案生活機能與公園綠地條件優良，又有捷運南來北往，地點在13期重劃區，主客群為高資產換屋族。

接下來還有南台中永豐段新案，總銷42億元，預計第3季進場；同時也押寶北台中14期仁平段新案、總銷36億元，3案總銷達118億元。

另外，順天建設還有台北市信義兒福公辦都更案，預計今年可以取得建照，2026年若順利推案，總銷將達75億元。

對於未來推案走向，順天說，目前新案規劃都會朝向45坪左右物件，在經濟結構波動下，市場出現兩極化，但不變的是自用市場當道，公司將鎖定換屋族，提供高奢訂製款換屋產品。