智伸科2024年 EPS 8.29元 將發4.2元
智伸科（4551）董事會通過2024年財報稅後純益9.55億元，年增85.3%，每股純益8.29元；擬配發4.2元現金股利，配發率50.66％，以昨（10）日收盤價106元計算，殖利率約3.96％。
智伸科表示，去年受惠於各事業體穩健發展，尤其是非汽車事業以及其他（半導體設備零件）營收都明顯增長。
智伸科強調，2025年是蛻變年，多元事業體布局發展策略展現成效，從目前在手訂單來看，汽車事業部旗下出貨產品線結構已逐步轉換成電動車、氫能源車、油電混合車等新車款。
新技術關鍵零組件產品包括空氣懸吊系統、One-box煞車系統等關鍵零組件；醫療事業部方面，既有客戶拉貨力道逐步回溫，在缺原物料而遞延出貨的訂單、新客戶新技術的關鍵零組件，以及AI手術機器人、機械手臂等業務，有望下半年開始陸續出貨。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言