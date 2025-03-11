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智伸科2024年 EPS 8.29元 將發4.2元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

智伸科（4551）董事會通過2024年財報稅後純益9.55億元，年增85.3%，每股純益8.29元；擬配發4.2元現金股利，配發率50.66％，以昨（10）日收盤價106元計算，殖利率約3.96％。

智伸科表示，去年受惠於各事業體穩健發展，尤其是非汽車事業以及其他（半導體設備零件）營收都明顯增長。

智伸科強調，2025年是蛻變年，多元事業體布局發展策略展現成效，從目前在手訂單來看，汽車事業部旗下出貨產品線結構已逐步轉換成電動車、氫能源車、油電混合車等新車款。

新技術關鍵零組件產品包括空氣懸吊系統、One-box煞車系統等關鍵零組件；醫療事業部方面，既有客戶拉貨力道逐步回溫，在缺原物料而遞延出貨的訂單、新客戶新技術的關鍵零組件，以及AI手術機器人、機械手臂等業務，有望下半年開始陸續出貨。

智伸科 氫能源

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