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南華早報：川習最快下月會面

望隼2024年 EPS 11.81元 配息5.57元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

望隼（4771）昨（10）日公告去年財報營收達30.02億元，年增16.71%，稅後純益6.69億元，年增19%，每股純益11.81元，創下歷史新高。望隼董事會並通過每股擬配發現金股利5.57元，配發率達47.2%，以昨天收盤價191元估算，殖利率約2.9%。

望隼表示，去年毛利率39%，較前一年下滑1個百分點，主要是2024年稼動率不足，成本未能最佳化所致；2024年營業利益率30%，年減2個百分點，主要是2023年營業費用中有較高金額預期信用損失迴轉所致。

展望今年，望隼表示，綜觀全球的隱形眼鏡市場，終端消費者的需求仍持續成長中。大陸市場不景氣逐漸落底，今年大陸及日本市場隨著新客戶及新品項對訂單的挹注，加上多年來對美國、台灣及東南亞市場的耕耘，今年都有出貨機會，預期今年營收仍有亮眼成長性。

東南亞 營收

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