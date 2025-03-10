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這家銀行擬配股利1.05元創歷史新高 現金股息大增75%

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

聯邦銀行（2838）10日公告董事會決議去年盈餘分派擬配發每股股利1.05元，比上年度股利成長16.6%，股利水準創下歷史新高，其中，現金股息每股0.35元，較上年度大增75%，股票股利0.7元，與上年度持平，股利配發率超過88%，與投資評價回升得以持續有迴轉利益挹注股利發放有關。

以聯邦銀今天收盤價16.4元估算，現金股息殖利率約2.13%。

聯邦銀今天董事會決議盈餘分派案，擬配發每股股利1.05元，股利水準創歷史新高，股利配發率與去年相當約88%多，其中，現金股息每股0.35元，股票股利0.7元。

聯邦銀2024年全年累計合併稅前盈餘61.31億元，累計稅後純益52.77億元，年成長18%，2024年獲利並超越2021年紀錄，創歷史新高，累計每股稅後純益（EPS）為1.18元。另外，聯邦銀特別股利則是擬配發每股2.630625元現金股息。

股利 股息

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