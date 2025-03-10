長榮航太財報／去年EPS 4.59元 配現金股利4.5元、殖利率4.37%

長榮航太（2645）10日董事會通過去年財報，全年營收為162.84億元，年增率達10.16%，稅後純益為18.37億元，年增率6.25%，每股盈餘4.9元；同時董事會通過每股配發現金股利4.5元，以今日收盤價103元計算，現金殖利率為4.37%，配發率達92%。

長榮航太主要業務分維修及製造事業體兩大事業體；其中，長榮航太維修業務兵分兩路第一是擴充歐洲市場、第二是建立空巴A350維修能量，預計2025年就會完成A350民航認證；另外，還有兩家亞洲航空客戶的A350維修業務在商談中；製造事業體部分，無人機訂單未來還有3批訂單要交，今年也正爭取其他標案。

航太專家指出，疫情之後全球航太供應鏈出現斷鏈，兩大知名飛機製造商在新機交機的速度上都出現延誤，2025年航空業新機交機延後已經變為常態，全球航空業受「缺機潮」之苦；長榮航太是亞洲最有競爭力的維修業者之一，未來維修能量被看好。