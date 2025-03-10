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寶成前2月營收年增逾7% 製造業務連12個月成長

中央社／ 台北10日電

製鞋廠寶成工業今天公布2月自結合併營收新台幣186.25億元，較去年同期減少2.6%；1至2月合併營收452.24億元，年增7.1%；製造業務營收連12個月成長。

寶成工業說明，子公司裕元工業2月自結營收5.65億美元（約新台幣185.59億元），年減6.7%，其中製鞋業務較去年同期成長14.9%；累計1月至2月自結營收13.71億美元，年增2.2%，其中製鞋業務較去年同期成長7.3%。

由裕元工業的零售業務獨立分拆上市的寶勝國際統計，2月營收人民幣10.75億元（約1.47億美元），年減38.3%；累計1至2月自結營收為人民幣36.65億元（約5.02億美元），年減4.3%，反映主要營運地區終端消費動能仍顯疲弱。

製鞋廠豐泰2月合併營收66.28億元，年增11.43%。本年累計1至2月歸屬於母公司業主淨利為7.09億元，每股盈餘0.72元。

製鞋廠鈺齊國際統計，2月合併營收9.51億元，主因適傳統年節實際工作天數減少，加上配合產線調配整合，所以2月營收較1月減少，但仍較去年同期大增45.01%，且創歷年同期第3高；累計前2月營收達24.81億元，年增24.99%。

新台幣 營收

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