榮成2024年 EPS -0.28元
工紙大廠榮成（1909）昨（10）日公告2024年財報，去年稅後虧損3.7億元，每股淨損0.28元，相較2023年虧損10.2億元，獲利動能逐漸回穩。
法人指出，2024年台灣工紙受進口紙影響，壓縮獲利空間，使得成長曲線不明顯。此外，由於大陸總體市場需求情況依然是影響行情的關鍵因素，第4季度為傳統工紙需求旺季，雙11、春節訂單將拉動包裝用紙需求增多，但在大的總體經濟背景下，房地產交投不佳，造成民間消費支出謹慎，間接影響包裝行業盈利。
目前榮成工業用紙廠稼動率台灣二林廠約96%，大陸維持100%全產全銷，展望2025年，考量榮成長沙紙箱廠投產一年產能稼動率即超過八成，規畫投入新建長沙廠二期設備，金額約人民幣8,000萬元，投產後集團紙箱總產能可再增加1億平方米。
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