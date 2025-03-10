晶華2024年 EPS 10.57元 派息14.3612元

晶華（2707）昨（10）日召開董事會，通過去年財報，2024年合併營收62.97億元，年減6.92%，稅後純益13.46億元，年減4.91%，每股稅後純益10.57元，主要是太魯閣晶英酒店自403地震後停業至年底，每股純益影響數約1.05元，若排除太魯閣晶英停業影響，稅後純益比同期增加4.94%。

盈餘分配方面，由於2022年因應新開發案保留的5億元未分配盈餘，已於2022至2024年完成台北晶華硬體設備的更新及集團旗下新飯店的投資，董事會也通過擬超額配息每股14.3612元的現金股利，發放金額為歷史次高，現金股利配息率為136%，若以昨日收盤價206元計算，現金股利殖利率為6.97%。

晶華表示，在國際商務觀光旅客穩定回流的大局之下，台北晶華酒店2024年的客房收入表現已超越疫情前的水準，不斷成長的餐飲宴客需求以及館外泰市場、泉源閣、以及三燔北投等餐廳的開幕也讓餐飲部營收每月均創下歷史新高，而麗晶精品的業績持續創歷史新高亦帶動商場租金收入增加，讓整體營收表現亮眼。

晶華昨日也同步公告集團合併營收，2月單月合併營業收入為5.34億元，年減5.95%，若排除太魯閣晶英酒店，則比去年同期成長2.34%。累計前二月合併營業收入為12.84億元，年增7.81%，延續1月表現，再寫同期新高。