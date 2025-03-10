保瑞2月合併營收年增96% 美時減8%
生技股王保瑞（6472）昨（10）日公告2月合併營收17.27億元，月增5.54%，年增96.32%，累計今年前二月合併營收33.63億元，年增59.81%。營收年增主因美國Upsher-Smith廠的營收及美國馬里蘭廠營收納入合併所致。
美時2月合併營收9.67億元，年減8.1%，累計今年前二月合併營收31.38億元，年增3%。
保瑞表示，竹南廠原先延遲的新客戶技術轉移進度已加快，美國馬里蘭的無菌針劑廠的產線亦全面恢復作業，整體營運已回歸常軌。
美時表示，2月營收受農曆新年假期前亞洲市場客戶備貨影響，亞洲市場月營收較往常為低。此外，由於戒癮藥出貨延至3月，以進行關鍵設備升級及產能擴充，故出口業務營收亦於本月下滑。
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