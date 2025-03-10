信義營收／2月6.25億元、年減約二成 房市買氣未恢復

信義（9940）10日公布2月營收6.25億元、年減約二成；累計今年前兩月營收達12.07億元、年減31.8%；受到去年第3季央行打炒房政策影響，去年第4季至今，不動產市場觀望氛圍濃。

惟信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，從信義房屋2月內部店頭成交資料來看，雖然2月上旬市場交易仍緩慢，但從2月下旬開始，成屋市場交易明顯動起來，預售屋方面也慢慢聽到有些個案買氣呈現順銷市況，顯示房市已有逐步回歸正常的情況。

信義房屋今年2月底已公布去年年報，信義房屋雖然去年無新建案完工貢獻，但因去年買氣不錯，讓信義房屋去年營收達127.81億元，較2023年僅減少約一成，毛利率達28.6%，營業利益為17.97億元。

累計信義房屋去年稅後純益達17.84億元，較2023年17.61億元微增1.3%，每股稅後純益達2.42元、超過2023年的2.39元；信義房屋董事會先前已通過5月21日舉行股東會。