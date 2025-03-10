望隼財報／去年 EPS 11.81元 股息殖利率2.9%
望隼（4771）10日公告去年財報，營收30.02億元，年增16.71%，稅後純益6.69億元，年增19%，每股稅後純益11.81元，創下歷史新高。董事會並通過，每股擬配發現金股利5.57元，配發率達47.2%，以10日收盤價191元估算，股息殖利率2.9%。
望隼表示，去年毛利率為39%，較前年下滑1%，主要是2024年稼動率不足，成本未能最佳化所致；另，2024年營業利益率為30%，年減2%，主要是2023年的營業費用中有較高金額的預期信用損失迴轉所致。
展望今年，望隼表示，綜觀全球的隱形眼鏡市場，終端消費者的需求仍持續成長中。中國大陸市場不景氣已逐漸落底，今年大陸及日本市場隨著新客戶及新品項對訂單的挹注，加上多年來對美國、台灣及東南亞市場的耕耘，在今年都有出貨的機會，預期今年營收仍有亮眼的成長性。
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