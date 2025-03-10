智伸科財報／去年EPS 8.29元 擬配息4.2元、殖利率達約4％

智伸科（4551）董事會通過2024年財報，2024年全年合併營收76.91 億元，年增7.99%， 稅後淨利 9.55 億元，年增85.3%，稅後每股盈餘8.29元。智伸科指出，考量公司資本公積充沛且財務體質健全，董事會通過2024年擬配發每股4.20元現金股利，配發率50.66％，以3月10日的收盤價106元計算，現金殖利率約為3.96％。

智伸科2024年第4季合併營收為19.84億元，季減10.47%，年增22.65％，因運動業務進入庫存調整、醫療業務中也有部分營收因缺原物料而遞延出貨，影響單季毛利率的表現，但業外的預期信用備抵等項目回沖，創造第4季歸屬於母公司稅後淨利為4.10億元，稅後每股盈餘(EPS) 3.56元，季增率(較3Q)分別增加102.94％、102.27％，年增率(較前一年4Q)分別成長734.54％、747.62％。

公司表示，2024年主要受惠於各事業體的穩健發展，尤其是非汽車事業之2024年營收，而其他(半導體設備零件)營收也明顯增長39％，汽車則較2023年度持平，中和了醫療業務年減的情形，貢獻2024年全年營業毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別為20.31％、10.26％、12.42％。

智伸科強調，2025年將是公司重要的蛻變年，在多元事業體佈局發展策略下，已為企業長遠營運奠定堅實基礎。從目前在手訂單來看，汽車事業部旗下出貨產品線結構，已明顯逐步轉換成電動車、氫能源車、及油電混合車等新車款以及新技術關鍵零組件產品為多，包括空氣懸吊系統、One-box煞車系統等關鍵零組件，另一方面在醫療事業部，既有的客戶拉貨力道已逐步回溫，在缺原物料而遞延出貨的訂單、新客戶新技術的關鍵零組件、以及AI手術機器人、機械手臂等也有望於下半年開始陸續出貨。此外，智伸科積極拓展半導體領域，已成為國際知名半導體設備廠先進製程光刻機設備中的關鍵零組件供應商，預計2025年起陸續加入試量產，為長期營運成長注入新動能。