六大建商2月營收出爐 普遍較去年同期成長

多家指標建商10日公告營收，包括皇翔（2545）、潤泰新（9945）、亞昕（5213）、名軒（1442）、宏盛（2534）、力麒（5512）等皆繳出雙位數成長的成績，其中以皇翔成長幅度最大。

皇翔2月營收6.78億元，年增704.30%；累計今年前二月營收8.61億元，年增124.42%。皇翔指出，因本期成屋銷售情形較去年同期佳所致。

皇翔表示，儘管目前市場受到打房影響，買氣下降，但公司未來的購地策略、推案計畫都不會變，2025年推案會照著時程走，目前沒有延後計畫，畢竟上市公司每年還是需要穩定推案，另外，也會積極參與政府公部門的公辦都更案以及購置土地。

潤泰新2月營收24.69億元，年增50.47%；累計今年前二月營收46.97億元，年增3.44%。潤泰新指出，今年預計有「峰左岸」、「大安富陽」兩案，以及部份「左岸生活」尚未交屋之部分可完工交屋，合計完工量約80億元。

其餘建商2月營收分別為亞昕2月營收24.58億元，年增267.21%；累計今年前二月營收31.19億元，年增334.68%。名軒2月營收4.73億元，年增79.77%；累計今年前二月營收8.12億元，年減30.43%。宏盛2月營收6.63億元，年增665.67%；累計今年前二月營收11.30億元，年增396.69%。力麒2月營收3.48億元，年增36.22%；累計今年前二月營收7.84億元，年減31.18%。

針對今年房市狀況，建商普遍指出，央行第七波選擇性信用管制下，今年房市不會再像過去一樣熱，但這對市場來說也是好事，只是需要一段時間適應，預計下半年會漸漸好轉，且民眾對換屋、自住的剛性需求仍在，惟通膨、原物料價格仍居高不下，預期房價要大量下跌有難度，蛋白、蛋殼區可能較有空間修正，蛋黃區穩定，整體而言，預期今年房市為量縮價穩的走勢。