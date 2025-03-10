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上曜營收／2月2.49億元 年增351.23％

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

上曜（1316）10日公布，2月營收2.49億元，月增15.76％、年增351.23％，連續12個月單月營收年增率呈現正成長態勢；累計今年前二月營收4.65億元，年增245.66％。

上曜表示，得益於南部房市的穩定、及集團持續優化營運表現與多元產業布局策略，旗下包括「The King」、「梅菲爾」等建案的交屋進度順利，挹注本業營收表現穩健，再者，子公司在PU合成樹脂市場的穩健擴展，亦為2月營收提供了強勁支持。

上曜表示，同時因多元化布局，特別是在數位金融與智慧健康領域的發展，為集團創造額外的業績成長動能，這些因素共同推動2月營收的穩健增長，且繳出單月營收連續12個月年增率正成長的成績。

上曜表示，除了持續打造更多特殊性的建案作品外，為順應全球2050淨零碳排趨勢，亦在ESG方面積極深耕，致力於打造符合現代需求的綠色、制震兼具智能的住宅，集團旗下新建案「城之芯」，不僅結合智慧科技，更提供先進的智能服務，包括夜間光環境計畫、制震規劃等，充分展示公司對環境、社會及公司治理的責任承諾。

該案地段優越，融合綠色建築概念，運用低輻射複層玻璃、無化糞池等環保建材，有效降低碳足跡，同時引入智慧化系統提升能源效率，實現綠能與智慧生活的無縫接軌，透過「城之芯」，上曜不僅為南科菁英打造高品質、健康的居住空間，更向市場傳遞出公司在環境保護與可持續發展上的堅定決心，進一步增強其在ESG投資領域的競爭力。

此外，上曜集團董事長張祐銘近期宣布，將攜手旗下孫公司-華瀚保經(為世紀民生子公司)密切合作，開創保經產業聯盟大平台，秉持以「AI」為核心理念，除了搶攻數位金融市場大商機，並結合AI技術賦能，將生物數據與AI資料庫結合，逐步朝向「AI智能大健康」產業邁進，創造集團多元化布局的一大步，更將為上曜集團帶來全新的成長動能，提升公司的整體競爭力。

AI 布局 營收

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