怡利電財報／2024年 EPS 3.09元 配發現金股利每股2.0元

怡利電（2497）董事會通過2024年財務報告，基本每股盈餘3.09元，同時通過配發現金股利每股2.0元。受惠於大陸市場HUD產品出貨量大幅成長，年出貨量已接近50萬套；東南亞市場INFOTAINMENT及ADAS產品穩定成長，客戶持續釋出新案，怡利電子2024年營收為新台幣46.23億元創歷史新高，毛利率亦已提升至25.90%，整體獲利表現優於2023年。

怡利電子看準各大車廠逐漸重視智慧座艙，除了傳統的INFOTAINMENT, CHUD, WHUD, AR HUD等產品，已開發完成3D SPATIAL VISION HUD(3D空間視覺抬頭顯示器)，並持續研發新技術應用於HUD新產品，將HUD產品的技術再度向上推升，本次於CES展出Panoramic HUD，已獲得國際車廠客戶好評。

怡利電表示，公司以技術領先的優勢，受國際車廠母廠肯定，持續接獲INFOTAINMENT產品全球市場訂單，將配合車廠時程規劃陸續出貨；HUD產品除了在中國大陸維持領先地位，更突破困難取得印度市場車廠客戶訂單，亦將陸續量產出貨，擴大市場佔有率；ADAS產品於東南亞市場維持穩定成長，也已取得新客戶新訂單；此外，怡利電子積極拓展二輪車用電子市場，獲得二輪車廠客戶支持，也已取得專案，陸續量產出貨。怡利電子將持續以技術創新能力及穩定的產品品質，滿足各大車廠需求。