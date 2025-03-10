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台產法說會／獲利創高！股利估優於去年 今年衝刺個人險種

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

台產（2832）10日召開實體法說會，該公司在2024年稅後純益11.62億元，較2023年成長18.8％，創下歷史新高，每股稅後純益（EPS）3.21元。台產財務長暨發言人黃志傑指出，今年股利政策最晚會在4月中旬董事會通過，也會參考同業配息水準，確定後會公告。法人預期，在台產去年獲利創新高，加上同業今年配發率都達六至七成的激勵下，配息有機會落在1.5元之上。

台產2024年簽單保費收入達88.74億元，較2023年同期增長6.7%，為歷史新高；自留滿期保費收入達61.49億元，亦較2023年同期增長4.3%。黃志傑表示，主因是商業險種業績受惠市場成長而同步增長；另個人險種業績亦呈現穩定增加。2024年稅前盈餘為13.79億元，較2023年增加17.1％，稅後純益為11.62 億元，較2023年成長18.8％，均為歷史新高；每股稅後純益3.21元，資產報酬率（ROA）4.9％，股東權益報酬率（ROE）9.9％。

外界關注股利政策，黃志傑說明，今年股利政策最晚會在4月中旬董事會通過，也會參考同業配息水準，等確定後會公告。他也預期，以目前獲利推算，再二至三年法定盈餘公積即可達到股本水準，屆時現金股利配發率即有機會提高到七成。

法人預期，由於台產去年獲利創新高，加上同業今年配發率都達六至七成，因此預期股利將超越去年配發水準，若以配發率五成來估算，台產今年配息應會落在1.5元之上。

至於去年台產保險業務稅前利益為6.08億元，較2023年同期減少11.8％，黃志傑指出，主因為2024年地震颱風等天災頻繁，賠付案件增加，致保險業務利益下滑。

黃志傑指出，今年會把業務重點回歸個人車險、旅綜險的資源投注，主要是因為台產過去兩年商業險種成長力道較大，個人險成長較穩定，其中車險比重最大，約佔所有險種的46%左右，希望在各險種業績衝刺下，今年簽單保費維持過去幾年的成長態勢。

投資運用方面，稅前利益為7.71億元，較2023年同期增加57.7％；其中固定收益收入因債券部位增加與存款利率上揚成長25.8％；股權部位收益因台股行情上漲致股利收入與評價利益均有明顯成長；不動產收益因有處分利益增加29.7％，另因新台幣2024年貶值而有大額匯兌利益。

另，台產自有資本比率小幅上揚至 49.3％；RBC因配合政策增提巨災風險資本而小幅滑落至720％。

股利 配息

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