華航財報／2024年獲利創開業以來史上最高！EPS 2.38元

華航（2610）10日公告 2024 年度營業結果，營收 2,038.79 億元，合併營業淨利 182.02 億元，合併稅前淨利 192.76 億元，合併稅後淨利 154.95 億元，稅後純益 143.83 億元，年增率110.9%，每股稅後盈餘 (EPS) 2.38 元，相較 2023 年成長 1.25 元，營收、獲利、EPS皆刷新開業以來最高紀錄。

2024年旅遊市場暢旺，客運需求維持高檔，華航積極拓展航網布局，持續新增航點及加密重點航線，開啟直飛西雅圖及復飛鹿兒島，並再引進 4 架 A321neo及1架A350客機提升運能，致使全年客運收入達 1,279.19 億元，較前一年成長 10.54 %。貨運市場第二季起受惠電商及電子產品供貨持續增加，截至第四季貨運市場量價齊揚，整體貨運收入較前一年增加 6.24 %。華航透過客貨運航網整合及新航點開發，致使2024年整體營收刷新高，年增幅 10.31 %。

為滿足旅運需求，華航於 3 月 30 日起陸續增加台北 (桃園) 往返高松、鹿兒島、首爾、釜山、維也納、雅加達、胡志明市等航班，提供旅客更多航班的便利性；台北(桃園)-廣島則是優化航班時間，旅客更有彈性安排旅遊。為擴大服務南部旅客，3 月 30 日起高雄-東京 (成田) 全面採用 A321neo 機型執飛，體驗商務艙全平躺、機上 Wi-Fi與全機個人隨選影音服務，也有機會搭乘到「皮卡丘彩繪機CI」；另外，高雄-重慶將於 4 月復航，飛往沖繩也有增班計畫。

貨運部分，華航 777F 貨機今年10架將全數到位，運力提升有助營運成長動能；同時持續健全整體航網布局，2月已開闢北美貨運新航點加拿大多倫多，擴展貨運版圖，創造需求、衝刺業績，靈活運用國內最大的貨運機隊與完善服務，持續提升裝載率及精進收益管理，站穩台灣航空貨運領先地位。