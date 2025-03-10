餐飲股前二月營收創同期新高 八方雲集2月營收年增二成最強

餐飲股王品（2727）、瓦城（2729）、漢來美食（1268）、八方雲集（2753）10日公告2月營收，雖受到農曆年落在1月影響，普遍較元月下滑，但累計前二月營收皆創下同期新高，顯示餐飲業持續向上。其中，代表剛需的八方雲集2月營收年成長19.24%，且前二月營收累計成長超過一成，表現最為強勁。

王品公告2月合併營收18.9億元，因去年同期為農曆春節墊高基期，年減6.91%。前二月累計合併營收達41億元，年增6.26%。王品表示，2月情人節約會檔期，王品旗下餐廳來客踴躍，「夏慕尼」、「青花驕」、「肉次方」、「和牛涮」四大品牌共誕生七家千萬大店。零售事業「王品嚴選」的冷凍、常溫鍋物也受惠天冷吃鍋商機，業績較去年同期躍升，帶動台灣事業群營收，為2月同期次高紀錄。

瓦城公告2月營收4.69億元，年減26.55%，公司表示，主要由於兩個年度的春節落在不同月份所致。累計前二月營收11.5億元，年成長5.81%，創同期新高。瓦城2月營運動能主要來自西洋情人節與228連假檔期聚餐需求，集團旗下各品牌餐廳迎來消費高峰，加上尾牙春酒專案持續熱銷，企業訂位需求增長，預期首季業績將再創佳績。

八方雲集公告2月營收7.03億元，年成長19.24%，創同期新高紀錄。累計前二月營收14.19億元，成長11.46%。八方雲集表示，2025年開春以來營運表現持續亮眼。即使2月份適逢農曆春節後的消費調整期且工作天數較少，但對比去年同期仍有近兩成的成長幅度，顯示集團整體營運動能強勁。

漢來美食公告2月營收為4.66億元，月減40.37%、年減26.74%，主要是受農曆春節落點不同影響。2025年及2024年農曆春節主要天數分別落在1月及2月，以合併營收來看，累計前二月合併營收12.48億元，較去年同期成長約4.7%，創同期新高。

漢來美食表示，2月受到台中新光三越影響，位於百貨4樓的漢來美食頂級粵菜餐廳「名人坊」，也被迫暫停營業，業績稍受影響。不過，因北高兩地宴會廳今年1月以來過年圍爐、其餘各品牌餐廳的聚餐需求強勁，這波氣勢也一路延續到2月的春酒宴席，南港漢來大飯店宴會廳、高雄漢來大飯店宴會廳及漢神巨蛋會館，三館又再度創下近乎天天客滿佳績，推升今年以來營運表現。