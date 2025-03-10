快訊

尹錫悅彈劾案本周宣判 韓警因應「最壞狀況」將關閉地鐵站和學校

把握最後會客機會 陳佩琪下午衝台北看守所見柯文哲

台船財報／去年虧損27.8億元 每股淨損2.2元

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

台船（2208）10日公布去年財報，稅後虧損27.8億元，每股淨損2.2元，已較前年收斂。而該公司商船訂單已排到2030年，預期今年虧損將進一步減少，明年有機會轉虧為盈。

法人指出，台船近年來所承造的單艘或首艘艦艇較多，如新型救難艦、潛艦國造原型艦（IDS）和環海翡翠輪（MIV）等，不同於傳統系列商船，其建造複雜度高且缺乏學習曲線效應，以致影響營運表現。

以去年來看，仍持續處於虧損態勢，稅後虧損27.8億元，每股淨損2.2元。台船今日下跌0.2元，收於16.8元。

展望今年營運，法人認為，台船新商船訂單方面，繼去年8月與中航（2612）簽約，取得2艘21萬噸散裝貨輪訂單（含2艘選擇權），今年1月15日再與萬海（2615）簽約建造12艘8,700TEU 貨櫃輪新單，另4艘同型船選擇權則可望於今年7月敲定。

截至今年1月底為止，該公司在手訂單合約金額約1,348億元，包括一般商船17艘、軍艦及公務船14艘，以及26座石化品儲槽統包工程、槽車裝卸工程統包工程1案，尚待執行金額約800億元。

至於國造潛艦方面，原型艦海鯤號會依合約，於今年11月交付，後續艦立法院也已經通過2艘，也會依原定計畫執行。預期今年虧損將進一步減少，明年有機會轉虧為盈。

另外，台船在前年就開始投入無人船研發，2024年首季籌組相關團隊，目前原型船正在測試，預計今年3月下旬就會亮相，初步以軍事用途為主，成型後也可以導入商用、民用領域。

台船 潛艦

延伸閱讀

中油女實習生從郵輪甲板摔落2層樓高 所幸送醫無大礙

海鯤艦準潛航試驗？ 前海軍上校：潛艦專業術語沒這項

海鯤艦浮航移碼頭 台船證實已完成準潛航試驗

影／海鯤潛艦移出台船大塢 為四月海測做準備

相關新聞

國泰金控前兩月大賺222.8億元

國泰金控公布最新獲利，2月稅後淨利77.9億元，累計今年前2月稅後淨利達222.8億元，年成長9%，EPS達1.53元，...

富邦金控前2月獲利破300億元

富邦金控今日公布2月自結獲利，稅前淨利181.1億元、稅後淨利148.0億元，累計今年前2月合併稅前淨利368.4億元，...

寶綠特65元掛牌上市 盤中漲幅飆破3成

積極投入寶特瓶（PET）回收的寶綠特-KY從事塑膠回收清洗解決方案，以及再生纖維、再生聚酯原料的研發生產；今天以承銷價新...

海運超級財報周來了…貨櫃三雄 去年估賺2,500億

海運超級財報周來了，貨櫃三雄去年財報自本周起陸續揭露，明（11）日起由萬海先發，萬海之後、12日是陽明擔綱，13日則由長...

興富發搶推微型商辦

不畏房市寒風，興富發（2542）看準新戰場，大肆布局商辦案，且看準商辦有小坪數趨勢，首創微型商辦，目前手握台中、高雄等三...

雷虎迎營運爆發元年

無人機大廠雷虎（8033）無人機的馬達、飛控、速控及鏡頭等關鍵零組件開始出貨，加上近期與歐美無人機大廠展開「母雞帶小雞」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。