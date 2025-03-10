台船財報／去年虧損27.8億元 每股淨損2.2元

台船（2208）10日公布去年財報，稅後虧損27.8億元，每股淨損2.2元，已較前年收斂。而該公司商船訂單已排到2030年，預期今年虧損將進一步減少，明年有機會轉虧為盈。

法人指出，台船近年來所承造的單艘或首艘艦艇較多，如新型救難艦、潛艦國造原型艦（IDS）和環海翡翠輪（MIV）等，不同於傳統系列商船，其建造複雜度高且缺乏學習曲線效應，以致影響營運表現。

以去年來看，仍持續處於虧損態勢，稅後虧損27.8億元，每股淨損2.2元。台船今日下跌0.2元，收於16.8元。

展望今年營運，法人認為，台船新商船訂單方面，繼去年8月與中航（2612）簽約，取得2艘21萬噸散裝貨輪訂單（含2艘選擇權），今年1月15日再與萬海（2615）簽約建造12艘8,700TEU 貨櫃輪新單，另4艘同型船選擇權則可望於今年7月敲定。

截至今年1月底為止，該公司在手訂單合約金額約1,348億元，包括一般商船17艘、軍艦及公務船14艘，以及26座石化品儲槽統包工程、槽車裝卸工程統包工程1案，尚待執行金額約800億元。

至於國造潛艦方面，原型艦海鯤號會依合約，於今年11月交付，後續艦立法院也已經通過2艘，也會依原定計畫執行。預期今年虧損將進一步減少，明年有機會轉虧為盈。

另外，台船在前年就開始投入無人船研發，2024年首季籌組相關團隊，目前原型船正在測試，預計今年3月下旬就會亮相，初步以軍事用途為主，成型後也可以導入商用、民用領域。