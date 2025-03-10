統一超營收／2月257億元、前二月創新高 轉投資事業挹注營收往上

統一超（2912）10日公告2月營收為257.05億元，今年累計營收則為562.78億元，年增4.59%，累計營收創歷史新高。

統一超指出，受惠元宵節、西洋情人節、228連假出遊採買與節令話題、國際運動賽事等消費需求，串聯線上線下豐富銷售管道帶動本業營收成長，更持續開發話題商品並以全店行銷、創新服務等，提供便利的購物據點，提升來客及業績。轉投資事業方面，菲律賓7-ELEVEN、統一精工、統一生活(康是美)均積極向上，持續挹注營收成長。

7-ELEVEN表示，將持續深耕會員生活便利服務，藉由點數、支付搭配全店促銷、OPENPOINT行動隨時取等行銷工具，搶攻春節連假、開工開學、元宵、西洋情人節、棒球賽事與228連假等節令商機，有效提升會員貢獻金額成長一成；搶攻2月走春出遊商機，串聯ibon便利生活站提供交通票券、樂園票券、住宿訂房等豐富境內旅遊聯票選擇，另OPENPOINT跨境旅遊集點服務因應旅日消費需求，使用人次明顯倍增；為打造多語系友善環境服務平台，OPENPOINT APP更領先同業推出7種語言版本介面選擇，包含繁體中文、英語、日語、韓語、印尼、越南、泰國，持續滿足全民數位生活便利需求。

台灣7-ELEVEN攜手星級飯店打造多款聯名餐點，與晶華酒店進行深度合作提供創新味蕾體驗，推出「醬皇鮑魚飯糰」、「碧玉鮮蝦餃」、「牛肉丸焗烤飯」，涵蓋經典粵式到法式焗烤料理，創造豐富商品體驗；鮮食自有品牌「Homeal家常美味」結構再擴增，推出全新冷凍盒裝餐盒「Homeal x CoCo壱番屋奶油咖哩雞肉飯」與獨家開發的「Homeal 日式牛丼」，搶攻年輕族群外食商機；另農曆年後民眾對於輕蔬食需求提升，尤其自助熟食區地瓜、關東煮與機能性食品銷售明顯增加逾1成，並看好機能性飲食風潮，全新推出的「營養麵包系列」，帶動鮮食整體成長近1成。

掌握西洋情人節商機，為滿足臨時性採購所需，攜手統一企業集團關係企業共同販售「進口空運玫瑰花」，線上「i預購」平台則針對送禮或投資帶動黃金銷售，導入古早味經典零食與多樣化包裝食品，近期防疫意識提升相關防疫商品需求回溫，人氣IP肖像商品持續熱銷，帶動相關業績成長近三成。

台灣7-ELEVEN於2月份掌握春季出遊節令話題、連假與元宵、情人節商機，並推出「莓‧那麼簡單」主題專案架，多款春季限定包裝獨家新品與LADEARS自有甜點品牌、進口甜點結構、「雪淋霜」霜淇淋獨家現做新口味「藍莓起司霜淇淋」、思樂冰「草莓乳酸風味」以及CITY TEA限定飲品「莓好果粒冰茶」，加上全民關注國際運動賽事熱潮拉抬相關業績。

受惠2月全台燈會商機，台灣7-ELEVEN結合實體通路資源與交通轉運、觀光型商場，滿足消費者多元採買需求，同時門市更推出差異化商品，像是11大肖像元宵燈籠，CITY TEA全新開發「團圓紅豆湯」隨買即享，帶動相關類別業績成長。

IP肖像與萌寵經濟持續發酵，台灣7-ELEVEN集結全店集點陸續推出吉伊卡哇、DINOTAENG與MIFFY等超人氣IP，並於門市推出多款盒玩公仔，引領年輕族群話題熱潮，同時今年更擴大銷售力道持續深耕寵物類別經營，全台門市皆有販售寵物商品並強化導入專區，加上明星萌喵IP「TOM&JERRY 85週年生日同樂會」新品活動，整體銷售表現不俗。

接下來邁入3月，台灣7-ELEVEN掌握高雄櫻花季登場、線上平台推出花漾女神購物節，跨界聯名、換季冰品茶飲等新品等不間斷提供線上線下豐富優質的商品服務體驗，持續架構超越顧客期待的生活型服務平台。