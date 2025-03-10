快訊

台積電跌破千元該進場嗎？ 分析師這麼說

金賽綸家人不忍了 怒爆「金秀賢曾和她交往6年」

影／南投垃圾車失控墜10米橋下翻覆 車頭近全毀駕駛骨折送醫

和泰車、汎德永業2月營收創同期高 新車業績挹注

中央社／ 台北10日電

車商陸續公布今年2月營收，和泰車2月自結合併營收新台幣219.72億元，月減14.38%、年增23.77%，創歷史同期新高。汎德永業自結2月營收36.62億元，月減30.7%、年增64.41%，也刷新同期新高。

產業人士分析，和泰車旗下TOYOTA與LEXUS品牌2月新車登錄數較去年同期成長10%，是歷年同期次高，其中LEXUS休旅車系以及在中小型車運動型多用途車SUV市場，銷售業績成長。

汎德永業表示，旗下代理保時捷（Porsche）新車大量到港，純電動車新車款大量交車，推升保時捷前2月銷售數量，呈現雙位數年成長，帶動業績。

展望營運，汎德永業指出，BMW市場需求看俏，全新世代電動車系累積待交訂單數量仍多，期待3月起BMW新車抵台後，訂單將陸續消化；預期今年保時捷新車到港數量可優於去年。

和泰車評估，旗下TOYOTA與LEXUS品牌3月新車掛牌數約1萬3500輛，市占率可到38%。

和泰車累計今年前2月自結合併營收476.33億元，較去年同期成長6.09%；汎德永業累計今年前2月自結合併營收89.46億元，年成長4.38%。

新車 營收

延伸閱讀

台驊營收／2月16.71億元 年增22.33%

健鼎營收／2月年成長32.6% 優於去年同期

日本竊盜最愛偷什麼車？Toyota與Lexus包辦前十名！

保時捷全新型態概念店「Porsche NOW」 落腳新店裕隆城

相關新聞

國泰金控前兩月大賺222.8億元

國泰金控公布最新獲利，2月稅後淨利77.9億元，累計今年前2月稅後淨利達222.8億元，年成長9%，EPS達1.53元，...

富邦金控前2月獲利破300億元

富邦金控今日公布2月自結獲利，稅前淨利181.1億元、稅後淨利148.0億元，累計今年前2月合併稅前淨利368.4億元，...

寶綠特65元掛牌上市 盤中漲幅飆破3成

積極投入寶特瓶（PET）回收的寶綠特-KY從事塑膠回收清洗解決方案，以及再生纖維、再生聚酯原料的研發生產；今天以承銷價新...

海運超級財報周來了…貨櫃三雄 去年估賺2,500億

海運超級財報周來了，貨櫃三雄去年財報自本周起陸續揭露，明（11）日起由萬海先發，萬海之後、12日是陽明擔綱，13日則由長...

興富發搶推微型商辦

不畏房市寒風，興富發（2542）看準新戰場，大肆布局商辦案，且看準商辦有小坪數趨勢，首創微型商辦，目前手握台中、高雄等三...

雷虎迎營運爆發元年

無人機大廠雷虎（8033）無人機的馬達、飛控、速控及鏡頭等關鍵零組件開始出貨，加上近期與歐美無人機大廠展開「母雞帶小雞」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。