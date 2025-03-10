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科技七雄賣壓再起 美股道瓊期指盤前大跌近400點

台驊營收／2月16.71億元 年增22.33%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

台驊控股（2636）2月合併營收達新台幣 16.71 億元，年增 22.33%。其中，海運營收 10.01 億元（年增 31.15%）、空運營收 3.43 億元（年增 19.74%）、鐵路營收 1.16 億元（年增 17.22%），內貿物流則為 2.11 億元，年減 2.90%。

2月受到農曆春節假期後，工廠復工進度緩慢影響，且企業普遍於假期前提前出貨，短期內壓抑運輸需求，導致2月營收較1月下降。然而，相較去年同期，全球供應鏈逐步復甦，企業因應關稅政策調整物流布局，推動海運、空運及鐵路運輸需求成長。

全球市場正面臨關稅政策變動與地緣政治風險，企業供應鏈佈局持續重組。美國政府對中國大陸商品加徵10%關稅，並提議對中國大陸製造船舶進入美國港口徵收額外費用，進一步增加全球海運市場的不確定性。為降低貿易影響，企業加速將生產基地遷移至東南亞、墨西哥等地。然而，這些新興生產國家也可能成為美國關稅政策的下一個目標，導致供應鏈調整的複雜性與成本上升。

面對市場波動，台驊控股將持續優化全球物流網絡、提升數位化與智慧供應鏈應用，增強跨境運輸效率與靈活性。此外，公司也將透過多元化產品服務與策略性併購，擴展市場版圖，深化核心競爭力，以因應全球貿易環境變遷，確保長期穩健成長。

營收 關稅

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