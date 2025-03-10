快訊

科技七雄賣壓再起 美股道瓊期指盤前大跌近400點

王品營收／前二月41億元 創歷史新高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

王品（2727）集團10日公布2025年累計前2月合併營收41億元，創歷史新高，相較去年同期38.6億元年增6.26%，更優於2023年同期的39.95億元。

王品2月自結合併營收為18.9億元，因去年同期為農曆春節墊高基期，年減6.91%。台灣事業群營收15.6億元，年減7.37%。大陸事業群營收3.3億元，年減4.86%。依照餐飲業慣例，前兩個累計營收綜合比較，延續農曆春節的亮眼表現，台灣事業群2025年累計營收達34.3億元，較2024年同期增長近3億元，年增8.38%。兩岸自結累計營收達41億元，年增6.26%。

2月情人節約會檔期，王品旗下餐廳來客踴躍，「夏慕尼」、「青花驕」、「肉次方」、「和牛涮」4大品牌共誕生7家千萬大店。零售事業「王品嚴選」的冷凍、常溫鍋物也受惠天冷吃鍋商機，業績較去年同期躍升，帶動台灣事業群營收15.6億元，為2月同期次高紀錄。

展望後市，3月進入餐飲傳統淡季，集團旗下品牌推出多樣消費者活動，期能帶動淡季不淡：「王品牛排」、「夏慕尼」因應白色情人節檔期推出豪華贈菜、抽精工鑽石等優惠，搶攻約會商機。三大台味品牌「丰禾」、「就饗」與「尬鍋」重磅聯名大甲媽祖遶境活動，不僅推出聯名餐點，還贈送已過香爐的「媽祖祝福筷」。

三大燒肉品牌「肉次方」、「原燒」、「金咕」也祭出「肉慾節」創意行銷，符合活動條件可1折享用燒肉套餐，出示「王品瘋美食APP」禮物券與活動截圖，則可享指定套餐88折優惠。

集團以多樣化品牌滿足消費者的多重用餐情境與需求，並搭配「王品瘋美食」數位會員導客回流，同時持續拓店腳步，規劃Q1內開出6家新店，不斷提升市場影響力。

營收 王品

延伸閱讀

通膨真的消風了？2月CPI大降至1.58% 創四年最低

王品旗下韓食餐廳「初瓦」驟然閉店！是市場競爭下的結果？還是另有考量？

開幕才2年半！王品「初瓦韓式料理」全台門市通通熄燈

整尾龍蝦77元！王品「9款龍蝦大餐」上桌　再送1200元

相關新聞

國泰金控前兩月大賺222.8億元

國泰金控公布最新獲利，2月稅後淨利77.9億元，累計今年前2月稅後淨利達222.8億元，年成長9%，EPS達1.53元，...

富邦金控前2月獲利破300億元

富邦金控今日公布2月自結獲利，稅前淨利181.1億元、稅後淨利148.0億元，累計今年前2月合併稅前淨利368.4億元，...

寶綠特65元掛牌上市 盤中漲幅飆破3成

積極投入寶特瓶（PET）回收的寶綠特-KY從事塑膠回收清洗解決方案，以及再生纖維、再生聚酯原料的研發生產；今天以承銷價新...

海運超級財報周來了…貨櫃三雄 去年估賺2,500億

海運超級財報周來了，貨櫃三雄去年財報自本周起陸續揭露，明（11）日起由萬海先發，萬海之後、12日是陽明擔綱，13日則由長...

興富發搶推微型商辦

不畏房市寒風，興富發（2542）看準新戰場，大肆布局商辦案，且看準商辦有小坪數趨勢，首創微型商辦，目前手握台中、高雄等三...

雷虎迎營運爆發元年

無人機大廠雷虎（8033）無人機的馬達、飛控、速控及鏡頭等關鍵零組件開始出貨，加上近期與歐美無人機大廠展開「母雞帶小雞」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。