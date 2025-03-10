國泰金控前兩月大賺222.8億元

國泰金控公布最新獲利，2月稅後淨利77.9億元，累計今年前2月稅後淨利達222.8億元，年成長9%，EPS達1.53元，包括金控旗下的銀行、產險、證券及投信累計稅後淨利皆創同期新高。

國泰人壽2月稅後淨利31.3億元，累計稅後淨利達125.6億元。國壽指出，單月獲利穩健，主要反映資本利得、經常性收益貢獻及避險操作得宜。

國壽表示，2月受川普關稅威脅升溫及美國經濟數據轉趨疲弱，引發市場對於經濟前景的擔憂，致股市走跌，但已掌握波段操作，逢高調節股票部位，且經常性收益持續挹注，整體獲利表現穩健；國壽也表示，台幣兌美元單月貶值0.4%，有利外匯避險操作，2月底外匯價格變動準備金累積餘額逾320億元。

國壽統計，2月初年度保費及初年度等價保費分別為158億元及50億元，維持強勁增長動能。雖2月工作天數較少，初年度保費收入仍穩居業界第一，較去年同期成長179%，A&H商品銷售動能亦穩健成長，初年度保費收入月成長29%，另台幣傳統型商品初年度保費收入月成長20%。投資型商品部分，國壽耶持續推廣穩健的類全委保單，以及兼顧資產保全的變額壽險與GMDB(附保證)商品，2月投資型商品初年度保費收入達87億元，較去年同期成長415%。

國泰世華銀行2月稅後淨利39.2億元，累計稅後淨利81.6億元，年成長15%，也創下歷史新高，累計淨利息收入雙位數成長，受惠放款動能強健，降息影響外幣資金成本下降；此外主力信用卡產品CUBE卡新戶增加，累計流通卡數約逾600萬張，截至2月底逾放比率為0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1397%。

國泰產險簽單保費維持雙位數成長，2月稅後淨利2.3億元，累計稅後淨利創歷年同期新高達7.6億元，另2月簽單保費28.7億元，累計簽單保費達67.1億元，年成長17%。核心保險業務方面，車險向客戶推動完整保障商品，確保業務引進品質，累計簽單保費年成長5%；商業保險持續深耕客戶關係、積極布局前瞻性業務，火險及工程險累計簽單保費分別年成長31%及64%。

國泰證券獲利也創同期歷史新高：國泰證2月稅後淨利4.0億元，累計稅後淨利6.4億元，較去年同期成長19%，創下同期獲利歷史新高，主要因台股及複委託市場穩定成長。國泰證也表示，截至2月底台股累計經紀市占率達4.26%，創下同期歷史新高，此外複委託成交量較去年同期大幅成長70%，維持市占第一。

國泰投信資產規模亦健成長，國泰投信2月稅後淨利2.6億元，累計稅後淨利5.3億元，分別較去年同期成長32%及40%，總管理資產規模年成長29%，達台幣2.26兆元。