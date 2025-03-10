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中華食財報／去年獲利3.95億元、年增13.8% EPS 4.45元

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

國內包裝豆花龍頭中華食（4205）10日公告去年財報，全年交出稅後純益3.95億元成績，年增13.8%，每股純益為4.45元。該公司董事會決議配發現金股利2元和股票股利1元合計3元。

中華食去年整體銷售量表現平穩，營收為20.22億元，相較前年同期的19.54億元，增加3.5%；而在成本控制得宜上，全年稅後純益達3.95億元，比前年的3.47億元，年增幅13.8%，每股稅後純益為4.45元。

法人指出，中華食為進一步擴大市場布局，年前啟動屏東潮州廠擴廠計劃，斥資5億元打造一座新廠，繼打造完成廠房外觀興建，去年11月12日剛獲得屏東縣府核准使用執照申請，預計今年第1季至第2季進行設備安裝和測試，新增各一條超嫩豆腐和板豆腐生產線。

而台灣自2025年邁入超高齡社會，消費者對飲食健康和營養的關注加深。這一趨勢促使食品產業加強對高齡者健康食品的研發，低脂肪、高蛋白的植物性食品，成為老年人理想的飲食選擇。

同時，宅配和直播帶貨模式的普及，創新和健康的即食產品需求不斷上升。調理包與功能性食品逐漸成為市場亮點，彰顯了電商與居家烹飪共同推動食品產業的創新趨勢。

因此，為了因應消費者飲食文化，該公司已研發出多款豆類製品如酵素Q豆腐、即食類產品，待新廠建設完成後，將提供更符合市場所需的產品。

至於在其他新產品研發方面，豆腐類有豆腐棒、調味絹豆腐和特殊營養訴求豆腐；甜點類有豆花吸得凍；至於火鍋料則和協力廠商合作開發新產品。

消費 股利

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