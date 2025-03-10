長榮營收／2月342億元 年增13.47%

長榮海運（2603）10日公告2月合併營收，由於本月天數較短，適逢農曆春節連假之後，貨量減低，且市場即期運價下滑，2月單月合併營收342.33億元，較上個月減少80.15億元 ，減幅18.97%，較去年同期增加40.64億元，增幅13.47% ；累計前兩個月合併營收為764.81億元，較去年同期增加179.6億元，成長30.69%。

美國總統川普正以「振興美國造船業」為名，未來若大陸製船舶比重達到25%或以上，即課以高額費用，長榮目前航行美西的船舶都非大陸製的船舶，市場看好在北美線的未來競爭力再度浮現。

另外，法人也看好長榮未來因應布局，全球海運市場瞬息萬變，一不小心就會失去競爭力，在全球狂推節能減碳的大浪襲來，長榮海運2025年一開春，大手筆斥資千億元台幣進場訂造十一艘LNG雙燃料貨櫃船，用行動宣示長榮海運節能船舶多元化發展全面啟動，用行動來強化全球競爭力，才能在變化多端的海運市場中乘風波浪。